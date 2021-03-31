Генплан Сочи будет окончательно подготовлен к 2023 году

Фото мэрии Сочи

Подготовка Генплана Сочи должна быть завершена к 2023 году. Как сообщил 31 марта в соцсетях мэр курорта Алексей Копайгородский, окончательно документ будет принят лишь после широкого общественного обсуждения.

- Финальное слово останется за сочинцами, они сами определят, в каком городе будут жить через десять лет, - отметил глава Сочи.

Копайгородский также подчеркнул, что положения Генплана перед их обсуждением будут тщательно проанализированы экспертным сообществом.

Об этом мэр заявил во время рабочей встречи с врио главы федеральной территории "Сириус" Андреем Столяровым.

В ходе этого разговора его участники обсудили ход подготовки Генплана,и его его исключительную важность для Сочи и Сириуса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Сочи завершился первый этап конкурса на проектирование центральной набережной

В Сочи организовали международный конкурс на проектирование набережной на искусственной территории. Свои работы присылали также и проектные бюро с мировой известностью. Из всех участников отобрали восемь финалистов. Они продолжат отстаивать свои идеи.(читать далее)