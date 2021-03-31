В Сочи завершился первый конкурса на проектирование центральной набережной

Фото: sochi.ru

В Сочи организовали международный конкурс на проектирование набережной на искусственной территории. Свои работы присылали также и проектные бюро с мировой известностью. Из всех участников отобрали восемь финалистов. Они продолжат отстаивать свои идеи.

- В числе победителей первого этапа конкурса – команды из Испании, Италии, Германии, Англии, России, Нидерландов и Дании. Многие из них участвовали в разработке различных набережных в России и за границей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

В течение двух месяцев восьми конкурсантам предстоит разработать концепции центральной набережной на искусственной территории. Ее площадь составит более 50 га.

Конкурсные предложения будут оцениваться членами экспертной рабочей группы и жюри. Победителя объявят 4 июня.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Сочи готовят центральные пляжи к курортному сезону. Приморскую набережную ожидают большие перемены.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Как изменится приморская набережная Сочи: на курорте сносят объекты «родом из 90-х»

Планируется , что участок протяженностью 2,5 км радикально преобразится. В планах фигурирует, например, обширная насыпная территория площадью в 50 гектаров (читать далее)

"Прощайте,90-е!": в центре Сочи сносят старейший аквапарк курорта

В Сочи на центральной морской набережной кипит работа. Здесь сносят один из старейших в городе аквапарков-»Маяк». Так он назывался из-за прямого соседства с одноименным пляжем (читать далее)