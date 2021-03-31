«Остаюсь в Горячем Ключе»: бывший мэр Александр Кильганкин заявил, что никуда не уедет

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Глава Горячего Ключа Александр Кильганкин ушел в отставку. Но бывший мэр заявил, что никуда не уедет.

- Обстоятельства сложились так, что сегодня я вынужден покинуть пост главы Горячего Ключа, но не сам Горячий Ключ. Это мой дом, я никогда не променяю его ни на какой другой, - написал Александр Кильганкин на своей странице в Instagram.

Он обратил внимание, что за эти два с половиной года старался держать горожан в курсе всех дел, важных начинаний, рассказывал, как решаются те или иные проблемы.

- Столько всего произошло за это время, столько задач выполнено, столько проектов создано, - подытожил бывший мэр. - Это был безумно сложный, но интереснейший период в моей жизни. Я получил бесценный опыт.

Он попросил жителей только об одном – любить свой город, ценить все то прекрасное, что есть в нем, свои дворы, улицы, районы. По мнению бывшего мэра Горячий Ключ стоит того, чтоб о нем заботиться.

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