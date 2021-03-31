Глава Горячего Ключа Кильганкин ушел в отставку

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Отставка главы Горячего Ключа была рассмотрена на внеочередной сессии Совета муниципального образования.

- Александр Кильганкин ушел в отставку по собственному желанию. Отставка была принята депутатами, - сообщает пресс-служба администрации края.

Свою должность руководитель города-курорта занимал с декабря 2018 года. Сейчас его обязанности выполняет первый зам Михаил Зарицкий.

24 мая 2021 года в Горячем Ключе депутаты будут выбирать нового главу.

Ранее "КП" - Кубань" писала о том, кто может стать новым главой Горячего Ключа. Кадровые перестановки связывают "с нерасторопностью главы в принятии решений".

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