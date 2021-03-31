На Кубани сложили полномочия главы трех сельских поселений

Фото: @kanevskadm.glava

В Каневском районе в один день сложили полномочия главы трех сельских поселений. Глава района поблагодарил чиновников за труд.

Фото: @kanevskadm.glava

31 марта на очередных сессиях советов официально сложили свои полномочия главы Новоминского, Придорожного и Кубанскостепного сельских поселений.

- Я от всей души благодарю своих коллег – глав поселений Александра Плахутина, Андрея Камышана и Алексея Асланяна за добросовестный труд, - написал на своей странице в Instagram глава Каневского района Александр Герасименко.

Фото: @kanevskadm.glava

Он отметил вклад чиновников в социально-экономическое развитие сельских территорий, неравнодушие к проблемам односельчан и стремление сделать их жизнь комфортнее.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что глава Горячего Ключа Кильганкин ушел в отставку.

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