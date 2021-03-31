Фото: пресс-службы ООО «Черноморские круизы»

Круизный лайнер «Князь Владимир» замечен в Севастополе. Судно пришвартовано в порту города-героя.

- Межнавигационный период круизный лайнер «Князь Владимир» проводит в порту Севастополь. Здесь ведутся работы по усовершенствованию и модернизации зон отдыха для отдыхающих, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ООО «Черноморские круизы».

Тщательная подготовка к летней круизной навигации 2021 года значительно улучшит уровень комфорта туристов.

Представитель пресс-службы пояснила, что в порт-приписки Сочи «Князь Владимир» вернется перед стартом навигации полностью обновленный, готовый принять на борт пассажиров и отправиться в морское путешествие.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что навигация лайнера «Князь Владимир» стартует из Сочи в июне. В программе круиза посещение Новороссийска, Ялты и Севастополя. Для туристов обновят анимационную и экскурсионные программы, подготовят для детей новые приключенческие квесты и костюмированные шоу. На верхней палубе судна намечено открыть кинотеатр под открытым небом.

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