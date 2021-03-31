В Краснодаре введут новый автобусный маршрут для жителей трех СНТ

Фото: krd.ru.

В Краснодаре введут новый автобусный маршрут №116А для удобства жителей трех садоводческих товариществ. Он начнет работать с 1 апреля. Автобус соединит 21 км Ростовского Шоссе с СНТ «ПО «Краснодарсельмаш», «Краснодарский ЗИП-20 км» и «Радужное».

- Цена билет за поездку в автобусе №116А составит 10 рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии Краснодара.

Автобус будет ходить по следующему расписанию: он будет отправляться от СНТ «ПО «Краснодарсельмаш» в 07:45 и 17:20, время прибытия на «21 км» - 07:55 и 17:30.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Краснодаре автобус № 155А частично изменит схему движения. Это сделано для улучшения транспортного обслуживания жителей Елизаветинского сельского округа.

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