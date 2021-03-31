На Кубани экс-директор районных теплосетей осужден за растрату

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Экс-директор МУП «Каневские тепловые сети» стал фигурантом уголовного дела за незаконную выплату подчиненным 150 тысяч рублей. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ (использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы).

Установлено, что руководитель с 2017 по 2020 годы растратил деньги предприятия на незаконные компенсационные выплаты подчиненным работникам. При этом он действовал в личных интересах, пренебрегая производственной необходимостью.

- Суд назначил фигуранту наказание в виде штрафа с лишением права занимать должности на государственной и муниципальной службе, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе краевой прокуратуры. - Ущерб предприятию обвиняемый возместил.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писал, что бывший вице-мэр Геленджика, беглец Павел Блинов, арестован. Напомним, что 7 октября его задержали в Краснодаре. Чиновнику вменяют растрату в 1,3 миллиона рублей бюджетных средств.

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