На Кубани на бывшую заведующую детсадом заведено уголовное дело

Фото: архив КП

В Ейском районе бывшая заведующая детским садом №24 в поселке Советский стала фигуранткой уголовного дела. 52-летняя женщина подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями (ч.1 ст.285 УК РФ).

По версии следствия, в августе 2018 года подозреваемая потребовала от 11 сотрудников дошкольного учреждения делится с ней премиями, размер которых якобы завышен.

Таким образом, с августа 2018 по февраль 2021 года руководитель получила более 240 тысяч рублей.

- В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в краснодарском детском саду № 188, что в поселке Белозерном произошел неприятный инцидент. Детям на завтрак приготовили молочный геркулесовый суп из испорченной крупы. В итоге в тарелках невооруженным глазом были видны черви.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Краснодаре заведующую детсадом наказали за овсяной суп с червями

Дисциплинарное взыскание получили так же повар и медсестра дошкольного учреждения (подробности)