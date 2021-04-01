В Сочи появился граффити с изображением леопарда

Фото: sochinews.io

Новый граффити с леопардом появился в городе-курорте в районе морпорта на улице Войкова. Изображение животного приурочено ко Дню Земли, его начали выводить как раз в день праздника - 20 марта. Но по словам автора в рисунке нужно сделать еще несколько штрихов. Работа полностью будет завершена в ближайшие несколько дней.

Граффити рисует местный художник Сергей Бадалян. Это не первая работа автора. Например, ранее он оформил портрет советского футболиста Льва Яшина на фасаде дома на Парковой.

Также Бадалян нарисовал огромную картину в Сочи ко Дню Победы - изображение Героя России, ветерана Великой Отечественной войны Павла Сюткина.

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