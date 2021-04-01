Предприятия Кубани планируют заключить ряд экспортных контрактов на международном промышленном форуме

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Делегация из Краснодарского края отправилась Узбекистан на неделю. Там состоится большой промышленный форум «Иннопром». На нем предприятия Кубани планируют заключить ряд экспортных контрактов.

- Форум в Ташкенте – ведущая профильная площадка для демонстрации возможностей промышленной отрасли. Сегодня именно эта отрасль является одной из ключевых для Краснодарского края. И мы заинтересованы в расширении контактов, наращивании экспорта кубанской продукции, – отметил Вениамин Кондратьев.

Например, кропоткинская картонажной фабрика планирует расширить поставки за рубеж, они хотят подписать контракт по поставкам в Узбекистан сельхозоборудования. Также в форуме участвуют Абинский электрометаллургический завод, Южный завод тяжелого станкостроения, КЛААС и другие.

- Свою продукцию на выставке представят более 200 крупнейших компаний, - добавили в администрации Краснодарского края.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что Кубань в 2021 году нарастит экспорт сельхозпродукции до 2,7 млрд. долларов.

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