В Сочи готовят горнолыжный кодекс

Фото предоставлено пресс-службой Роза Хутор

Количество несчастных случаев на горных склонах Красной Поляны в этом сезоне вызывает сильное беспокойство. Именно для их предупреждения в Краснодарском крае выступили с инициативой создания специальных «правил дорожного движения» для горнолыжников и сноубордистов. Горные курорты Сочи на днях направили в Администрацию города свою версию нормативных актов, которые планируется внести в краевой закон «Об административных правонарушениях», установив ответственность за умышленное катание на необорудованных участках склона или в состоянии алкогольного опьянения.

- Выезжая на склоны, туристы часто забывают о том, что катание на горных лыжах и сноуборде – экстремальный вид спорта, который требует соблюдения определенных правил. И, в первую очередь, за собственную безопасность и здоровье отвечают именно сами катающиеся. Поэтому на сегодняшний день самый важный вопрос - о безопасности на горнолыжных курортах. Отсутствие нормативно-правового регулирования в этой сфере приводит к тому, что в пиковые дни в госпиталь Красной Поляны поступали несколько десятков человек с травмами различной степени тяжести, - рассказал заместитель директора департамента курортов и туризма администрации города Сочи Кирил Сазонов.

В специальную рабочую группу по разработке горнолыжного кодекса кроме представителей госорганов вошли и специалисты горных курортов олимпийской столицы. Несмотря на то, что в последние годы горнолыжная индустрия в нашей стране получила бурное развитие, никаких правовых документов, регулирующих эту сферу пока нет.

Фото предоставлено пресс-службой Роза Хутор

- Существуют правила дорожного движения, правила поведения на воде, авиационном транспорте, а правил поведения на горных курортах, на трассах и за их пределами – нет. Хотя ни для кого не секрет, что это не самый безопасный вид отдыха. Мы вынуждены руководствоваться нормативными документами, регулирующими туристическую отрасль, но они имеют очень отдаленное отношение к деятельности горнолыжных курортов, - поясняет заместитель генерального директора курорта «Роза Хутор» по правовым вопросам Игорь Смычагин.

Создание горнолыжного кодекса позволит во многом обеспечить безопасность. На первом этапе специалисты предлагают четко определить все понятия – что значит фрирайд, внетрассовое катание, горный патруль или спасатель курорта. При этом разработчики кодекса подчеркивают – запрещать фрирайд никто не собирается.

Новый горнолыжный кодекс также позволит четко определить такие понятия как спасатель горного курорта и горнолыжный патруль. Сегодня такие специалисты существуют на каждом комплексе, но вот их обязанности и ответственность пока не ясны.

Подготовка горнолыжного кодекса ведется уже в течение месяца. После финального обсуждения документа Рабочей группой Администрация Сочи запустит необходимую процедуру по формированию нормативного акта. Ожидается, что правила катания на законодательном уровне могут вступить в силу уже в следующем сезоне. Также администрация города Сочи будет ходатайствовать перед ГУ МВД России по Краснодарскому краю об увеличении штата сотрудников, закрепленных за горнолыжными курортами Красной поляны, а также создания отрядов горной полиции.