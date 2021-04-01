В Сочи начинают генеральную уборку курорта перед массовым наплывом туристов

Фото мэрии Сочи

В апреле в Сочи пройдут субботники во всех четырех районах курорта. Навести порядок перед ожидаемым массовым наплывом туристов намечено на набережных и мемориалах, в парках и скверах, а также на придомовых территориях.

Основную работу при этом будут выполнять администрации внутригородских районов. Они активизируют работу коммунальных служб, управляющих компаний и подрядных организаций.

- Коммунальные службы проведут сезонную обрезку зеленых насаждений, отреставрируют уличную мебель, благоустроят детские и спортивные площадки. На особом контроле прочистка системы ливневой канализации и смотровых колодцев, – рассказал директор департамента городского хозяйства администрации города Артур Рогонян.

Также будут убраны стихийные свалок у водоемов и в местах массового отдыха.

В субботниках по традиции примут участие сотрудники муниципальных служб и предприятий, учащиеся общеобразовательных учреждений, управляющие компании, ТОСы, а также эко-активисты и неравнодушные сочинцы. В октябре 2020 года в аналогичной акции приняли участие около 20 тысяч человек.

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