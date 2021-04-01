38-летний житель Адыгеи набросился на полицейского с нецензурной бранью и разводным ключом

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21 января 2021 года в дежурную часть полиции в Майкопе позвонила местная жительница и сообщила о развязном поведении ее отчима, который уже не первый раз обрушивался на нее с нецензурной бранью.

Полицейский наряд прибыл на место. Патрульные потребовали от мужчины прекратить хамское поведение. Однако тот не только не перестал материться, но и решил подтвердить свою правоту подручными средствами. З8-летний дебошир схватил разводной ключ и ударил им полицейского.

- Следственным отделом по г. Майкопу СКР по Республике Адыгея завершено расследование уголовного дела по обвинению 38-летнего жителя ст. Ханской в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).- сообщает СУ СК по Адыгее.

Сейчас уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд.

Санкция статьи, предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

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