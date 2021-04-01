В Краснодаре водитель иномарки устроил ДТП сразу с пятью автомобилями

ДТП 01 апреля 2021 года на Ростовском шоссе Фото: Варвара ДЫМ

1 апреля в 10.42 на 10-ом километре Ростовском шоссе двигавшийся со стороны Динской автомобиль «Хундай» внезапно резко прибавил скорость и столкнулся с попутной иномаркой «КИА».

Из-за этого столкновения «Хундай» перевернулся на крышу и в него врезались еще три машины- «Тойота», «Шевроле» и «Газель».

Очевидцы аварии запечатлели момент, где водитель «Хундая» лежит на асфальте рядом со своей перевернутой машиной. Как сообщается, мужчина сейчас доставлен в больницу с травмами.

- По факту ДТП сотрудники ГИБДД проводят административное расследование,- рассказали «КП Кубань» в УМВД по Краснодару.

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