На Краснодар приходится 65% договоров долевого строительства с эскроу-счетами

Фото администрации края

С июля 2019 года взаимоотношения застройщика и дольщика изменились — теперь в аккредитованном банке открывается специальный счет, через который происходит расчет между покупателем и девелопером, и случается это только после сдачи дома в эксплуатацию.

При этом среди муниципалитетов Кубани активнее всего по новой системе трехсторонних договоров работают Краснодар, Сочи, Новороссийск и Анапа. В этих городах договоры долевого участия (ДДУ) с использованием счетов эскроу регистрируются чаще всего.

- На Краснодар приходится более 65% от общего числа зарегистрированных ДДУ с использованием эскроу-счетов, на Сочи — 16%, Новороссийск — 11% и Анапа 4,6%, — рассказала государственный регистратор прав Управления Росреестра по Краснодарскому краю Елена Макарец.

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