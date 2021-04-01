В развитие аэропорта Геленджика вложат более 5 млрд рублей инвестиций

Фото администрации края

Документ крайне важен для развития курортной отрасли региона.

Строительство нового аэровокзального комплекса в Геленджике планируют завершить до 2022 года. Сейчас выполнено более трети от всего объема работ. Инвестор проекта - ВТБ Инфраструктурный Холдинг.

Открытие современного терминала позволит значительно улучшить транспортную доступность не только Геленджика, но и Новороссийска, и ближайших курортных поселков.

Приезжим больше не придется добираться в Геленджик с пересадкой из других аэропортов, как это происходило до сих пор.

- Нам важно, чтобы проект получал всестороннюю поддержку, – отметил глава региона Вениамин Кондратьев

Согласно проекту площадь аэровокзала Геленджика составит около 16,7 тыс. кв. метров. Пропускная способность в будущем увеличится до 1 млн пассажиров в год и более.

Проектом также предусмотрена реконструкция схемы движения транспорта. В новом аэровокзале предусмотрены автобусная станция, пешеходные зоны с велодорожками, прямые транспортные связи с маринами и портами. Эти работы запланированы поэтапно до 2036 года.

Общий объем инвестиций в проект составит более 5,4 млрд рублей.

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