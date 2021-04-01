В Сочи фешенебельные отели начинают приостанавливать продажи номеров на майские праздники

Фото мэрии Сочи

Туристы из России скупили практически все номера в пятивездных отелях Сочи с датами бронирования на период майских праздников.

- Заполненность гостиниц сейчас составляет около 60-70 процентов,- сообщает Ассоциация туроператоров России.

Многие дорогие отели в горах Сочи даже вынуждены были заявить о временной приостановке продаж. При этом места еще есть в гостиницах класса 3 звезды.

Большая часть бронирований в начале апреля приходится на даты с 1 мая. Меньше востребованы даты пребывания около 9 мая.

Эксперты туристического рынка отмечают, что по сравнению с 2019 годом спрос на дорогие отели в Сочи вырост практически втрое. Отчасти это вызвано новой программой кэшбека, нов основном такой рост продиктован ограничениями на поездки за рубеж.

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