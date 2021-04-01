Краснодар
Еще
Радио
Краснодар
Еще
Радио
Краснодар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество1 апреля 2021 14:24

В Сочи фешенебельные отели начинают приостанавливать продажи номеров на майские праздники

Это вызвано ажиотажным спросом на номера
Михаил КОНСТАНТИНОВМихаил КОНСТАНТИНОВ
КомментироватьОставить комментарий

Фото мэрии Сочи

Туристы из России скупили практически все номера в пятивездных отелях Сочи с датами бронирования на период майских праздников.

- Заполненность гостиниц сейчас составляет около 60-70 процентов,- сообщает Ассоциация туроператоров России.

Многие дорогие отели в горах Сочи даже вынуждены были заявить о временной приостановке продаж. При этом места еще есть в гостиницах класса 3 звезды.

Большая часть бронирований в начале апреля приходится на даты с 1 мая. Меньше востребованы даты пребывания около 9 мая.

Эксперты туристического рынка отмечают, что по сравнению с 2019 годом спрос на дорогие отели в Сочи вырост практически втрое. Отчасти это вызвано новой программой кэшбека, нов основном такой рост продиктован ограничениями на поездки за рубеж.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Сочи планирует принять 4 млн туристов с мая по сентябрь 2021 года

Сочи планирует принять 4 млн туристов до середины осени 2021 года. Глава города Алексей Копайгородский провел совет по вопросам развития санаторно-курортного и туристского комплекса южной столицы.(читать далее0