В Абинском районе начали строить новый спортивный комплекс

Фото администрации края

В Абинком районе началось строительство большого спортивного комплекса площадью 1,7 тысяч квадратных метров.

Он будет включать в себя тренировочный зал с трибунами, помещения для занятий на тренажерах, душевых, раздевалок, тренерских комнат. Жители Абинского района смогут заниматься здесь различными видам единоборств в спортивных секциях.

Рабочие уже приступили к заливке фундамента и готовятся к установке коммунальных сетей для объекта.

- Центр в Абинске – один из 10 подобных объектов, которые появятся на Кубани в 2021 году. Комплексы в рамках краевой госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта» также строят в Анапе, Армавире, Тбилисском, Ейском, Каневском, Кореновском, Крымском, Павловском и Славянском районах,- сообщает краевая администрация.

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