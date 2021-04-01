В Краснодаре на улице Ставропольской создадут единый архитектурный облик

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодаре формируют единый архитектурный облик объектов потребсферы. Администрация города представила эскизы стиля вывесок улицы Ставропольской. В течение трех недель проект проработают более детально и представят предпринимательскому сообществу.

- Единый облик будет у всех объектов, располагающихся от международного аэропорта Краснодара имени Екатерины II до центра города. Важно, чтобы это были понятные, предметные требования, которые, с одной стороны – делали бы город более привлекательным, а с другой – не накладывали большую дополнительную нагрузку на бизнес, – сказал вице-губернатор Александр Руппель.

В Краснодаре уже разработаны методические рекомендации по размещению вывесок без нарушения правил благоустройства. Власти добавили, что если собственник откажется менять вид объекта, то это будет сделано силами муниципалитета.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что два магазина в центре Краснодара оформили по новому дизайн-коду. С начала года рекомендации по оформлению вывесок в мэрии Краснодара выдали владельцам и арендаторам 304 зданий.

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