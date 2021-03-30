Два магазина в центре Краснодара оформили по новому дизайн-коду

Фото: пресс-служба мэрии

Первыми “отредактированными” под стандарты городской рекламы стали два торговых объекта по ул. Красной, 162 и по ул. Северной, 285/1.

Фото: ул. Красная, 162, пресс-служба мэрии Краснодара

С начала 2021 г. рекомендации по оформлению вывесок в мэрии Краснодара выдали владельцам и арендаторам 304 зданий.

По словам Натальи Машталир, главного архитектора, обязательные техусловия разработаны и выданы по всем объектам, которые на сегодня внесены в план

Фото: ул. Северная 182/1, пресс-служба мэрии Краснодара

Нарушения правил благоустройства устраняют в соответствии с разработанными городским департаментом архитектуры обязательными техническими условиями - дизайн-кодом Краснодара.

Новые правила по оформлению торговых объектов начали разрабатывать в мае 2019 года.

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