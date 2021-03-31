Жители центра Краснодара обсудили улицу Чапаева в проекте «7 улиц»

Фото: пресс-служба мэрии Краснодара

Обсуждения прошли в Общественно-информационном центре Краснодара.

В целом, идея благоустройства улицы Чапаева заключается в двух вариантах.

Первый - для пешеходов с возможностью проезда спецтранспорта. И второй - для автомобилей и наличием велодорожки. В обоих вариантах отсутствует возможность для парковки.

Нынешние незаконные парковки планируют засадить деревьями и кустарниками: 118 деревьев и 600 - кустарников.

Кстати, власти обещают не покушаться и на деревья Гинкго билоба, которые издревле украшают эту старинную улицу.

Не будет вариантов и для того, чтобы воткнуть куда-нибудь очередной торговый ларек, заверила главный архитектор города Наталья Машталир.

Обсуждения проекта "7 улиц" продолжатся, отметили в мэрии Краснодара.

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