В Краснодаре потратят 9 млн рублей на питание для школьников-инвалидов

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С сентября 2021 года все ученики краснодарских школ с ограниченными возможностями здоровья смогут получать бесплатное двухразовое питание.
Решение об этом приняли депутаты городской Думы краевого центра.
На претворение в жизнь такой меры социальной поддержки для 900 учащихся в 2021 году намечено израсходовать 9 миллионов рублей из городского бюджжета.
- Вместо бесплатного питания дети данной категории, которые обучаются на дому, получат денежную компенсацию. Эта норма будет распространяться и в случае, если ученики находятся на дистанционном обучении,- сообщает мэрия Краснодара.
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В Краснодаре бесплатно поесть в школьных столовых могут сейчас более 72 тыс. учеников с 1 по 4 класс. Те, учится в первую смену, получают горячий завтрак, для второй смены готовят обед.(читать далее)