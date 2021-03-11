В Краснодаре на бесплатное питание школьников направят больше 1 млрд рублей

Фото: архив КП Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснодаре бесплатно поесть в школьных столовых могут сейчас более 72 тыс. учеников с 1 по 4 класс. Те, учится в первую смену, получают горячий завтрак, для второй смены готовят обед.

В этом учебном году завтрак учеников 1-4 классов составляет 71 руб. 05 коп.; обед - 99 руб. 47 коп.; для 5-11 классов — 80 рублей.

Меню включает горячие блюдо и напиток.

Как отметила замглавы города Лилиана Егорова, проконтролировать качество еды могут родители.

- Они могут прийти в школу и попробовать блюда, которые готовят на пищеблоке, оставить отзыв в журнале родительского контроля, - уточнила чиновница.

Меню согласовано с краевым Управлением Роспотребнадзора, уточняют в мэрии города.

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