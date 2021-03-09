Школу на 1,5 тыс. мест начали строить в Краснодаре в районе улицы Кирилла Россинского

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В поселке Краснодарском, что в краевом центре, заложена новая школа на полторы тысячи мест. Она расположится в зоне новых застроек по улице Командорской, что в районе Кирилла Россинского.

- В течение двух-трех лет проекты мы реализуем и закроем вопрос с местами в учреждениях для детей в этих микрорайонах. Такую задачу перед нами поставил губернатор края и жители. Мы должны ее выполнить на 100 процентов, - сказал мэр Краснодара Евгений Первышов.

В этом же районе планируется строительство еще четырех школ и трех детских садов. При этом логистика школьных автобусов будет учитывать новые маршруты, которая значительно сократит подвоз ребят из поселка Знаменский. Сейчас детям приходиться проводить в пути к школе и обратно около полутора часов.

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