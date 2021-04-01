В Анапе на Витязевской косе все самострои будут снесены к маю

Фото администрации края

Работы идут на земельном участке на на улице Скифской, 68 в поселке Витязево Ранее местные власти предоставили здесь участок застройщику под создание парка развлечений, но он предпочел возвести жилые дома.

В 2019 году администрация курорта обратилась в суд с иском о признании объектов самостроями .

А в середине 2020 года Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил исковое требование о сносе.

Демонтаж начался в феврале 2021 года. Уже снесены двух-, трехэтажное и четырехэтажное здания, Оставшийся шестиэтажный объект демонтирован на 60%. Завершить работы намечено к маю.

Помимо этих самостроев в дюнах, сейчас в Анапе демонтируют 12-тиэтажный дом, который также возводили с нарушением законодательства.

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