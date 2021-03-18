Мигрирующие дюны: в Анапе по самую крышу замело песком торговые ларьки

Фото: instagram.com/russia_alexander_s_g_krd

Анапу замело! Но не снегом. В Витязево намело горы песка с пляжа.

Туристы в шоке от такого. Они даже сняли на видео это. На кадрах видно, как занесло набережную - колонны буквально утонули в песке.

Фото: instagram.com/russia_alexander_s_g_krd

Почти по крышу засыпало и торговые ларьки - вне сезона они закрыты, так что роллеты, можно сказать, спасли киоски.

Фото: instagram.com/russia_alexander_s_g_krd

А вот местные жители уверяют - песчаные дюны «переползают» каждый год, причем, как правило, зимой, но бывает, что природное явление наблюдают и в марте. И эти дюны тут даже прозвали мигрирующими. Подтверждают это и специалисты.

- "Свободные пески", которые у нас наблюдаются почти на всей протяженности Анапской пересыпи (она же Витязевская коса), имеют свойство перемещаться. Здесь аномалии точно никакой нет, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» член экологического совета при губернаторе Кубани Вениамин Голубитченко. - Если ветер дует в сторону моря, то пески уносит в воду, а затем их волнами обратно намывает. Если направление ветра - вдоль косы, то мигрирует максимальное количество песка. На днях на побережье как раз дул юго-восточный ветер, то есть вдоль моря.

Фото: instagram.com/russia_alexander_s_g_krd

По словам Вениамина Голубитченко, "свободные пески" необходимо закреплять растениями.

- Нужны такие виды флоры, которые сами могут образовывать в толще песка мощную корневую систему - это будет мешать ему выдуваться. Над самим песком нужны плотные кроны, которые будут задерживать песок в своих зарослях, которые, грубо говоря, берут основной удар на себя. Основные культуры - это солодка, лох серебристый, - говорит Вениамин Голубитченко. - Обычно такие растения высаживаются вдоль объектов, которые необходимо защитить: дороги, трубопроводы, жилые постройки. На пляжах, стоит сказать, на протяжении всей Витязевской косы раньше росло очень много растений. Но они были уничтожены во время активного строительства.

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