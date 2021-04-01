На Кубани иномарка насмерть сбила 8-летнего школьника

Фото Инстаграм kubnews

Как сообщают очевидцы в соцсетях, 1 апреля, примерно в половине третьего дня в поселке Южном Краснодара произошло смертельное ДТП.

Как сообщается, иномарка сбила перебегавшего дорогу 8-летнего школьника, ученика 2 -го класса. По неподтвержденным данным, ребенок в результате полученных травм умер на месте.

По словам очевидцев, за рулем машины была молодая девушка

На фото в Инстаграм запечатлена стоящая на обочине машина, рядом с которой собралась толпа прохожих. Видны также «Скорая2 и машина пожарной охраны.

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