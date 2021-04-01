На Кубани за рулем машины, насмерть сбившей 8-летнего школьника, была сотрудница полиции

Фото Инстаграм kubnews

Правоохранительные органы прокомментировали смертельное ДТП в поселке Южном, в котором погиб 8-летний школьник.

Как ранее сообщалось, все произошло 1 апреля в 14 часов.

- Водитель «Рено Сандеро», двигаясь по улице Северной в поселке Южном, от ул. Черноморской в сторону ул. Войсковой, около дома № 40 совершила наезд на перебегавшего проезжую часть на пешеходном переходе 8-летнего несовершеннолетнего, - сообщает прокуратура региона. - В результате ДТП ребенок погиб. Водитель вину признала, является полицейским комендантской группы по охране объектов ОВД Динского района, не находилась при исполнении служебных обязанностей.

Сейчас по факту трагедии решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека") .

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Краснодаре иномарка насмерть сбила 8-летнего школьника

Как сообщается, иномарка сбила перебегавшего дорогу 8-летнего школьника, ученика 2 -го класса. По неподтвержденным данным, ребенок в результате полученных травм умер на месте.(читать далее)