В Сочи спасатели МЧС вывели из лесу заблудившегося 89-летнего пенсионера

Фото ЮРПСО МЧС России

В спасательный отряд ЮРПСО в Сочи утром 1 апреля позвонили местные жители и рассказали, что в районе села Барановка в лесу потерялся 89- летний пенсионер.

По словам родственников, пожилой мужчина накануне пошел прогуляться в лес, рядом с улицей Братьев Аракелян. С наступлением темноты домой он не вернулся. Родственники всю ночь искали мужчину, но поиск результатов не дал, поэтому утром они обратились за помощью к спасателям.

В указанный район поиска на а вездеходе выехало 9 сотрудников Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России

- В 12.03 группа в составе Максима Дзагания и Анатолия Скрипникова обнаружила 89-летнего сочинца в районе горы Чёрная. Мужчина лежал на земле, облокотившись на дерево. «Увидел пострадавшего боковым зрением, повезло, что на нем была цветная одежда, он выделялся на фоне подлеска», - сообщает пресс-служба ЮРПСО.

Пожилой мужчина рассказал, что упал в лесу, но не мог сам подняться. Он вынужден был лежать и ожидать помощи всю минувшую ночь.

Найденного пенсионера передали родственникам, его здоровью ничто не угрожает.

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