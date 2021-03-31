Поселок Кепша ушел под воду: в Сочи сотрудники МЧС спасали пострадавших

Фото: пресс-службы ЮРПСО МЧС России.

В Сочи спасатели и пожарные приняли участие в тренировке по ликвидации условного подтопления поселка Кепша.

По легенде учений, из-за сильных дождей резко поднялся уровень воды в реках Кепша и Мзымта. В зону условного подтопления попали многоквартирные и частные дома, детский сад, автомобильная дорога. На «островке» посреди бурного потока оказалась группа туристов. Одновременно в реке уходит под воду трактор с трактористом.

Фото: пресс-службы ЮРПСО МЧС России.

- А волонтер, который эвакуировал людей, не справился с управлением и врезался дерево. Его машина загорелась, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Фото: пресс-службы ЮРПСО МЧС России.

Подтопления в поселке Кепша – это достаточно частое явление. Последний раз крупный паводок в этом районе произошел в 2018 году.

Фото: пресс-службы ЮРПСО МЧС России.

В Сочи паводковую ситуацию отслеживаем с воздуха. Беспилотные аппараты МЧС России исследовали около 40 км территории.

Фото: пресс-службы ЮРПСО МЧС России.

На курорте подготовку к сезону паводков обсудили с начальником Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Олегом Волынкиным. Он рассказал, что снега в горах в этом году больше, чем прошлой зимой, и, учитывая специфику сочинских рек, подъём воды может произойти очень быстро.

Фото: пресс-службы ЮРПСО МЧС России.

- Сейчас в городе работает комплекс беспилотных летательных аппаратов, которые ведут видеосъёмку русел рек, - сообщил мэр города Алексей Копайгородский. - Специалисты в ближайшее время составят 3D-планы местности и определят участки, где с наибольшей вероятностью могут произойти подтопления. Эти точки поручил взять под особый контроль всем экстренным службам города.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что 622 территории на Кубани вошли в зону риска подтопления. На реках Кубани на сегодня установили 250 датчиков уровня воды. При срабатывании критического уровня паводка, датчики посылают сигнал на систему оповещение о ЧС. Всего в 2020 году установлено 1,7 тыс. таких устройств.

По данным специалистов, на территории Краснодарского края определили 622 территории с риском затопления. В крае ведется определение границ опасных зон, чтобы не допустить там строительства. Кроме того, в регионе выявлены все бесхозные гидросооружения.

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