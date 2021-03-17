622 территории на Кубани вошли в зону риска подтопления

В 2020 году на реках Краснодарского края установили 1,7 тыс. датчиков уровня воды Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На реках Кубани на сегодня установили 250 датчиков уровня воды. При срабатывании критического уровня паводка, датчики посылают сигнал на систему оповещение о ЧС.

Всего в 2020 году установлено 1,7 тыс. таких устройств.

По данным специалистов, на территории Краснодарского края определили 622 территории с риском затопления.

В крае ведется определение границ опасных зон, чтобы не допустить там строительства.

Кроме того, в регионе выявлены все бесхозные гидросооружения.

- Для определения их дальнейшего использования на учет поставят 167 объектов, - уточнил губернатор Вениамин Кондратьев.

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