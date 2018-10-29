Специалисты о наводнении в Краснодарском крае: Река просто мстит людям

СЕГОДНЯ 17:30 2018-10-29T17:32:05+03:00

Метеорологи и специалисты по берегозащите говорят, что человек бессилен перед стихией, но столь масштабных последствий наводнения можно было бы избежать

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Большая вода в Краснодарском крае – не редкость. Каждый год в разных районах края случаются подтопления. Под ударом часто оказывается Черноморское побережье, где регулярно проходят ливни, а горные склоны ускоряют потоки воды и выносят их в море по рекам и ручьям вдоль которых построены города и поселки.

Но то, что произошло в Туапсинском, Апшеронском районах сравнивают с катастрофой в Крымске 2012 года, когда погибли около 170 человек. К счастью, на этот раз столь огромного количества жертв удалось избежать – сработали системы оповещения, а наводнение пришло днем, когда города и села не спали.

Сильный дождь, не переставая, лил двое суток. Синоптики фиксируют рекорд – 330 миллиметров за 24 часа на метеостанции Горной в Туапсинском районе (это две месячные нормы и на 80 мм больше, чем перед наводнением в Крымске). Специалисты разводят руками, предотвратить каприз природы было невозможно. Уровень воды в некоторых реках поднимался на несколько метров.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/675182" frameborder="0"></iframe> Такого потопа Краснодарский край не видел 30 лет.Стихия накрыла около 30 населенных пунктов. Затоплены тысячи домой, люди лишились крова. Наиболее пострадали Туапсинский и Сочинский районы

- Экстренное предупреждение было выпущено накануне. Спрогнозировать выпадение такого количества осадков именно в этом месте просто невозможно ранее, чем за сутки. Побережье накрыл мощный фронтовой раздел, который принес сильный ветер и осадки. Несколькими днями ранее другая часть этого циклона прошла по Италии, где тоже не обошлось без последствий, - рассказывает главный синоптик Кубани Андрей Бондарь.

По словам специалиста, никакая авиация и другие средства не могли бы укротить стихию.

- Даже если бы у нас в распоряжении были бы дорогостоящие авиалаборатории, вряд ли они смогли бы повлиять на погоду в этом районе. В подобных условиях невозможен даже взлет, - пояснил Бондарь.

Несмотря на то, что ливни – довольно обычное дело для Черноморского побережья, метеорологи отмечают небывалую интенсивность осадков. Год от года циклоны становятся все мощнее.

- Энергия метеопроцессов постоянно увеличивается по всей планете, циклоны становятся все интенсивнее и разрушительнее. В метеорологическом сообществе это связывают с глобальным влиянием человека на климат, - пояснил начальник Краснодарского гидрометеоцентра.

Чтобы справляться на земле с такой стихией, необходимы внушительные вложения. В Сочи еще в начале 2000-х годов подсчитали, что на глобальную модернизацию ливневых стоков городу требуется порядка 50 миллиардов рублей.

- Это не избавило бы город от подтоплений, но помогло бы минимизировать их последствия, - говорит заместитель главы Сочи по ЖКХ Алексей Толмачев.

Некоторые местные жители готовы даже отказаться от компенсаций, лишь бы на реках строили укрепления и дамбы, чтобы вода во время сильных ливней не топила улицы и дома. Местные власти здесь лишь пожимают плечами – денег на дорогие сооружения нет. Более того, даже расчисткой русел рек, у которых живут люди, они не могут заниматься по закону.

- Все реки – федеральные, мы не можем зайти туда, чистить их и углублять. Эти процедуры позволили избежать серьезных проблем в будущем, - рассказал глава администрации Лазаревского района Сергей Бражников.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/674821" frameborder="0"></iframe> Потоп в Туапсе. Видео.Люди ходят в воде по пояс: за-за обильных осадков река Туапсе вышла из берегов

КОПМПЕТЕНТНО

О проблемах во взаимодействии между разными уровнями власти и отсутствии системного подхода говорят и инженеры, занимающиеся проектированием берегозащитных сооружений.

- Все знают, что с горными реками шутки плохи. С виду мелкая речушка может превратиться в бурный, все сносящий на своем пути бушующий поток. И каждый раз все равно это происходит неожиданно. Река просто мстит людям за небрежное отношение, - рассказывает специалист по берегозащите, кандидат технических наук Эдуард Кушу.

По его словам, на реках до сих пор нет «постоянного и действенного мониторинга состояния русел, и их готовности к пропуску расчетных и сверхрасчетных паводков». Поймы и русла рек умышленно застроены и заселены, что неминуемо приводит к подтоплениям жилых домов.

- То, что произошло месть реки и за то, что берегоукрепительные и противопаводковых мероприятия в таком сложном и паводкоопасном регионе, как Краснодарский край, не находятся в приоритете. Эти работы нужно выполнять не тогда, когда произойдет ЧС, а в нормальном, плановом порядке. Тогда бы и этих наводнений бы не было. А если бы и были, то их последствия не были бы такими, как сейчас, - категоричен Кушу.

Отдельный вопрос – состояние ливневок, которые могли бы снизить нагрузку на реки во время сильных дождей.

- Ливневые канализации плохо работают или совсем не работают в городах и поселках Черноморского побережья. Экологическое законодательство требует, чтобы ливневые стоки попадали в море через глубоководный выпуск, а до него через очистные сооружения, - продолжает Эдуард Кушу. – В результате ливневые стоки просто текут по улицам, дорогам и дворам, попадают в переполненную реку, которая выносит все в море. Необходимо строительство глобальной системы ливневой канализации на Черноморском побережье Краснодарского края. Регионам и местным властям реализация таких проектов не под силу.

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