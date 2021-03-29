«Сочи может превратиться в Венецию»: На курорте паводковую ситуацию отслеживают с воздуха

Фото: пресс-службы мэрии Сочи

В Сочи паводковую ситуацию отслеживаем с воздуха. Беспилотные аппараты МЧС России исследовали около 40 км территории.

На курорте подготовку к сезону паводков обсудили с начальником Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Олегом Волынкиным. Он рассказал, что снега в горах в этом году больше, чем прошлой зимой, и, учитывая специфику сочинских рек, подъём воды может произойти очень быстро.

- Сейчас в городе работает комплекс беспилотных летательных аппаратов, которые ведут видеосъёмку русел рек, - сообщил мэр города Алексей Копайгородский. - Специалисты в ближайшее время составят 3D-планы местности и определят участки, где с наибольшей вероятностью могут произойти подтопления. Эти точки поручил взять под особый контроль всем экстренным службам города.

Фото: пресс-службы мэрии Сочи

Накануне мы провели в Сочи плановые командно-штабные учения в ауле Тхагапш. В них приняли участие около ста человек личного состава и около 30 единиц техники. Одновременно на курорте ведется проверка датчиков контроля паводковых вод на реках и систем оповещения населения.

- Сегодня паводковую ситуацию мы отслеживаем в круглосуточном режиме, малейшая угроза — переведём все силы и средства в режим повышенной готовности, - обратил внимание Алексей Копайгородский.

Он поручил профильным управлениям и департаментам мэрии работать в тесном контакте с МЧС и службой мониторинга окружающей среды.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что 622 территории на Кубани вошли в зону риска подтопления. На реках Кубани на сегодня установили 250 датчиков уровня воды. При срабатывании критического уровня паводка, датчики посылают сигнал на систему оповещение о ЧС. Всего в 2020 году установлено 1,7 тыс. таких устройств.

По данным специалистов, на территории Краснодарского края определили 622 территории с риском затопления. В крае ведется определение границ опасных зон, чтобы не допустить там строительства. Кроме того, в регионе выявлены все бесхозные гидросооружения.

- Тонны снега начнут таять, и куда денется эта большая вода? – справедливо опасаются краснодарцы. – Старые, забитые ливневки, понятное дело, с ней не справятся.

Подтопления ждут и другие населенные пункты региона, где уровень снежного покрова превысил 30 сантиметров. О резком подъеме уровня воды уже предупредили в Крымском районе.

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