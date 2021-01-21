Краснодар превратится в Венецию: после таяния снега город поплывет

В регионе тенденция по осадкам положительная Фото: Юлия БАРАНОВА

Январь принес в Краснодар обильные снегопады и рекордное похолодание. Буквально еще вчера температура воздуха ночью была от -12 до -17 °С, в восточной половине Кубани от -20 до -25°С. Дневная вилка температур от -2 до +3 °С, в северной части региона, в предгорных районах от -4 до -9 °С.

Сегодня морозы начинают сходить на нет. С 22 января дневные температуры будут плюсовыми. А с 26 по 29 января потеплеет до +12 градусов. Синоптики прогнозируют дожди и быстрое таяние снега из-за температурных ножниц. Метеорологи не исключают локальные подтопления.

- Тонны снега начнут таять, и куда денется эта большая вода? – справедливо опасаются краснодарцы. – Старые, забитые ливневки, понятное дело, с ней не справятся.

Подтопления ждут и другие населенные пункты региона, где уровень снежного покрова превысил 30 сантиметров. О резком подъеме уровня воды уже предупредили в Крымском районе.

- В течение недели ожидается потепление. Возможен выход воды из берегов, подтопление территорий, домовладений. Мы будем оповещать вас о текущей ситуации. Оперативные службы работают в режиме повышенной готовности. Просим в эти дни не оставлять детей одних дома и позаботиться о маломобильных родственниках, - сообщили в районной администрации.

В целом на Кубани в 2021 году засуха не прогнозируется. По мнению специалистов министерства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края, лето-2021 обещает быть без дефицита воды.

- Тенденция по осадкам положительная. Такого маловодия, как в прошлом году не предвидится, - уточнил начальник отдела краевого ГКУ "Территориальный центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" Александр Колесник.

Не останется в стороне от подтоплений в Сочи, где в Красной Поляне выпало рекордное количество снега – более 90 см, а на отметках выше 2 тысяч метров над уровнем моря – до 180 см и более.

- Паводок – это фаза водного режима реки, вызываемая дождями или снеготаянием во время оттепелей, которая может многократно повторяться в различные сезоны года, характеризуется интенсивным, обычно кратковременным увеличением уровня воды, - напомнили в Специализированный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей.