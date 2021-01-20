Тенденция по осадкам в регионе положительная. Фото: Юлия БАРАНОВА

На Кубани в 2021 году засуха не прогнозируется. По мнению специалистов министерства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края, лето-2021 обещает быть без дефицита воды.

- Тенденция по осадкам положительная. Такого маловодия, как в прошлом году не предвидится, - уточнил начальник отдела краевого ГКУ "Территориальный центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" Александр Колесник.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что Краснодарское водохранилище 25 августа 2020 года достигло критической отметки или уровня мертвого объема в 25,85 метра. Главной причиной этого стала малоснежная зима и небывалая засуха.

На Кубани дождь оживил Неберджаевское водохранилище. Специалисты ждут очередного пополнение запасов влаги после таяния снега.