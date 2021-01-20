Снегопады решат проблемы с водой на Кубани

Запасы воды пополнились Фото: Александр ЛЕБЕДЕВ

Снегопад в Краснодарском крае решил проблемы с водой в регионе. Приток воды в Краснодарское водохранилище составил 200 миллионов кубометров только за неделю. О пополнении запасов живительной влаги в Неберджаевском водохранилище сообщили и в мэрии Новороссийска.

- Сейчас уровень водохранилища составляет 173 метра, - сообщил глава города Игорь Дяченко. - Но до максимального уровня, а это 182 метра, вода еще не дошла.

Этим летом засухи не будет, утверждают и специалисты министерства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края.

- Тенденция по осадкам положительная. Такого маловодия, как в прошлом году не предвидится, - уточнил начальник отдела краевого ГКУ "Территориальный центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" Александр Колесник.

Напомним, январь может стать самым влажным за всю историю наблюдений, то есть за 77 лет (ранее 1944 года по норме осадков таблицы не сводились, - авт.).

- В Краснодаре месячная норма осадков – 57 мм. А с 1 по 17 января – выпало уже 140 мм, что на 246% больше нормы. Самое высокое количество осадков было зафиксировано в январе 1963 года - 153,5 мм. В регионе, в том числе и в краевой столице, сильные дожди ожидаются и на следующей неделе, у января этого года есть все шансы поставить новый абсолютный рекорд по влажности за всю историю наблюдений, - рассказала "Комсомолке" главный синоптик Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Светлана Попова.

Между тем, Краснодарское водохранилище 25 августа 2020 года достигло критической отметки или уровня мертвого объема в 25,85 метра. Главной причиной этого стала малоснежная зима и небывалая засуха. Тогда под угрозой гибели оказались до 50 тысяч гектар посевов риса из 127 тысяч. Катастрофы удалось избежать благодаря принятым мерам. Но второго такого лета кубанские поля могли уже не пережить.