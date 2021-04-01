В Сочи строительство пяти пешеходных переходов на федеральной трассе завершат к началу курортного сезона

Фото мэрии Сочи

Два подземных и три надземных пешеходных перехода строятся на участке федеральной трассы А-147 от Якорной Щели до Лоо в Лазаревском районе курорта. Готовность всех пяти объектов сейчас составляет от 70 до 85 процентов. Все переходы будут доступны для маломобильных групп граждан, оборудованы аппарелями, тактильной разметкой.

Параллельно строятся остановочные площадки, заездные карманы, подъездные дороги, тротуары. Два надземных пешеходных перехода – в Вардане и Лоо будут оборудованы эскалаторами открытого типа.

Это позволит ускорить движение на загруженных участках трассы, при этом снизить аварийность и избежать пробок.

- Многие туристы предпочитают путешествовать на личном автомобиле, их путь на курорт теперь станет быстрее и проще. Местные жители, в свою очередь, почувствуют себя в безопасности, переходя дорогу, – отметил мэр Сочи Алексей Копайгородский во время посещения объектов.

Движение автомобилей в местах строительства сейчас организовано по временной схеме.

Подрядчики планируют завершить основные работы до мая и пустить движение по постоянной схеме. На смежных объектах – на ремонтируемых мостовых переходах подрядчики также планируют к 1 мая открыть движение в рабочем порядке.

– Важно, чтобы к началу курортного сезона были максимально освобождены все полосы дорожного движения. Мы готовы оказать максимальное содействие, помочь людьми и техникой, – подчеркнул глава Сочи.

Планируется, что пропускная способность пяти строящихся переходов возрастет до 6000 человек в час.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Сочи начинают генеральную уборку курорта перед массовым наплывом туристов

В апреле в Сочи пройдут субботники во всех четырех районах курорта. Навести порядок перед ожидаемым массовым наплывом туристов намечено на набережных и мемориалах, в парках и скверах, а также на придомовых территориях.(читать далее)