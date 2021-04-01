На Кубани СК начал проверку по факту гибели 8-летнего школьника в ДТП

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Следственным отделом по Динскому району СКР по краю проводится доследственная проверка по факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб 8-летний мальчик.

Как ранее сообщалось, днем 1 апреля 40-летняя сотрудница полиции из группы по охране объектов отдела МВД России по Динскому району управляла автомобилем «Рено Сандеро».

На улице северной она сбила 8-летнего мальчика- ученика 2-го класса, переходившего через дорогу. От полученных травм ребенок умер на месте.

- Сейчас на месте продолжает работать следственно-оперативная группа. Следователем совместно со следователем-криминалистом следственного управления СКР по краю проводится осмотр места происшествия. Проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела,- сообшает СУ СК по краю.

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