На Кубани на переселение из аварийного жилья направят 1,6 млрд рублей в 2021-22 годах

Фото администрации края

Кубань взаимодействует с Фондом с 2008 года по направлениям капремонта многоквартирных домов и переселения граждан из ветхого жилья.

– Задачи нацпроекта по переселению из аварийного жилья по поручению президента мы должны завершить на два года раньше срока – в 2023 году вместо 2025. Для завершения работы в более сжатые сроки потребуется существенное увеличение финансирования, – отметил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

На переселение в 2020 году было выделено менее 540 млн рублей, а вот на 2021-22 годы необходимо уже 1,6 млрд рублей.

– Край идет в показателях, которые сегодня необходимы. Есть задача устроить процесс, соответственно, мы вместе с вами находим возможности, которые позволяют это сделать, – подчеркнул руководитель Фонда развития ЖКХ Константин Цицин.

Сейчас в программу капремонта входят дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года. При этом в крае насчитывается около 70 домов, признанных таковыми уже после этой даты. В них проживает примерно полторы тысячи человек.

Власти намерены выделить средства на их переселения на основе софинансирования.

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С июля 2019 года взаимоотношения застройщика и дольщика изменились — теперь в аккредитованном банке открывается специальный счет, через который происходит расчет между покупателем и девелопером, и случается это только после сдачи дома в эксплуатацию.(читать далее)