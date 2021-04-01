На Кубани на сердечно-сосудистые центры потратят более 700 миллионов рублей

Фото администрации края

По данным регионального Минздрава основная доля в смертности на Кубани приходится на болезни системы кровообращения и онкологические заболевания. Поэтому в регионе стремятся сделать медицинскую помощь как можно более оперативной и доступной для жителей городов и районов.

В крае строится крупный медицинский кластер с онкологическим центром, но на его создание уйдет много времени.

- А лечить пациентов нужно сейчас. В крае 19 центров амбулаторно-онкологической помощи. Мы их разместили в районах, чтобы люди не ехали в Краснодар. Вся система здравоохранения должна быть заточена на то, чтобы доказать, что мы можем лечить на местах, – отметила вице-губернатор края Анна Минькова в ходе коллегии краевого Минздрава.

По словам главы регионального ведомства Евгения Филиппова, на оборудование онкодиспансеров направят 747 млн рублей. Продолжается развитие сети сердечно-сосудистых центров.

- В 2021 году на них предусмотрено почти 700 млн руб. Из них на 366 млн закупят лекарственные препараты. Более чем 323 млн потратят на приобретение 28 единиц техники, – отметил Филиппов.

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В Краснодаре построят медицинский кластер

В краевой столице к 2030 году завершат строительство медицинского кластера. Он появится в новом микрорайоне поселка Знаменского и займет площадь в 58 гектаров. Возведение первых объектов уже стартовало. Планируется, что кластер с центром Краснодара свяжет новая дорога.(читать далее)