2,2 млн жителей Кубани пройдут диспансеризацию

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Плановые диспансеризации вновь заработают на Кубани. Из-за того, что многие больницы края были перепрофилированы в ковидные госпиталя, эта важная услуга в здравоохранении не оказывалась гражданам.

Но все постепенно стабилизируется, и врачи снова займутся профосмотрами.

- Проведение диспансеризации - одна из ключевых задач сферы здравоохранения в этом году, мы должны наверстать все упущенное в 2020-м, – прокомментировала “КП" - Кубань” вице-губернатор Анна Минькова.

В 2021 году диспансеризацию в Краснодарском крае пройдут 1,1 млн взрослых и 1,13 млн детей.

Ранее "КП" - Кубань" писала, что число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 1 апреля выросло на 110. Заболевших за сутки каждый день становится меньше. Стабилизацию эпидобстановки медики связывают с вакцинацией населения.

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