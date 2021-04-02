Погода на 2 апреля 2021 года в Краснодаре Фото: Евгения ГУСЕВА

«КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода на 2 апреля 2021 года в Краснодаре.

На Кубани установилась настоящая весенняя погода. После холодного марта жителей Кубани ожидает теплый апрель. Уже два дня подряд воздух в краевом центре прогревался до плюс 16 градусов, но синоптики убеждены, что это не пределе. В ближайшее время ожидается потепление.

Сегодня, как и вчера, ожидаем повышения температуры до плюс 16 градусов. Также в городе усилится ветер. Порывы будут достигать до 14 м/с, – сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

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