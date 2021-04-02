В Краснодаре и крае на несколько дней зарядят дожди

Зонтики пригодятся с начала недели

Небо над Кубанью на несколько дней затянет черными тучами. Также ожидается усиление ветра. Синоптики уверяют, что из-за осадков понижения температуры не будет.

- С 4 по 7 марта в регионе ожидается дождь, в отдельных районах сильный. Порывы ветра могут достигать 13-18 м/с. Сильнее всего будет дуть 6 числа. На Черноморском побережье ожидаются порывы 22-24 м/с. Температура воздуха в эти дни будет держаться на отметках от 9 до 14 градусов тепла, местами от 15 до 18 градусов. 7 апреля воздух в Краснодаре и крае прогреется до 23 градусов, несмотря на грозу и небольшой дождь, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Ранее "Комсомолка" сообщала, какой будет погода на 2 апреля 2021 года в Краснодаре.

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