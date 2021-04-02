Жители Сочи просят наказать женщину, жестоко ударившую кота

Женщина пнула кота. Фото: скриншот видео https://t.me/gorodsochi

В Сочи камера видеонаблюдения на одном из подъездов многоэтажки зафиксировала факт жестокого обращения с животным.

На кадрах видно, как женщина стоит у дверей подъезда. Рядом на крыльце примостился кот. В какой-то момент женщина подошла к животному и сильно пнула его. От удара ногой кот отлетел на несколько метров.

- Требуем найти и наказать эту даму, - обнародовали видео пользователи соцсетей. - Факт жестокого обращения на лицо.

Напомним, приезжий хотел запугать супругу и ее родителей. Он убил кота и голубя, распял животных на кресте и повесил на забор с запиской. На бумажке он вывел несуразные предложения с угрозами в адрес хозяев. А через три дня пытался поджечь их дом «Коктейлем Молотова».

В итоге мужчину задержали и возбудили уголовное дело по трем статьям – жестокое обращение с животными, угроза убийством и покушение на имущество . Материалы уже направлены в суд.

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