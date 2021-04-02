В Краснодаре разыскивают мопедиста с потерянной сумкой

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В краевой столице 25 марта мужчина потерял маленькую сумку. С его слов, она выпала из машины. По камерам видеонаблюдения стало ясно, что сумку подобрал мопедист. Сейчас его разыскивают.

- Сумка выпала около Табриса на Кубано-Набережной. В ней был жесткий диск с очень важной информацией. Помогите, пожалуйста, найти мужчину, - попросил «Комсомольскую правду» - Кубань» водитель, пообещав вознаграждение.

Неизвестного обладателя чужой сумки, а также тех, кто по кадрам узнал мужчину на мопеде, очень просят отозваться.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что на Кубани ищут без вести пропавшую 17-летнюю девушку. Ее последний раз видели на вокзале.