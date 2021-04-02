В ГМР Краснодара новый современный детский сад откроют в начале 2022 года

Фото: krd.ru

Новый детский сад строят на улице Автолюбителей в микрорайоне Гидростроителей. Здание будет современным, с необходимыми кабинетами и лифтом для маломобильных граждан.

- Сейчас строители забивают сваи для фундамента будущего здания. Завершить работы здесь планируют осенью. Первых воспитанников новое дошкольное учреждение примет в начале 2022 года, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации города.

На первом этаже здания разместят две группы для детей раннего возраста от 1 до 3 лет, медицинский блок, пищеблок и прачечную. А на втором этаже – две группы для детей дошкольного возраста от 3 до 7 лет, также здесь будут музыкальный и физкультурный залы с костюмерной и инвентарной комнатами, кабинет методиста, кабинет заведующего и кладовые.

Известно, что в ГМР построят еще детские сады. В ближайшей перспективе планируется начать проектирование детского дошкольного учреждения по улице имени Снесарева, 20. Также завершается проектирование детского сада на 240 мест по проспекту имени Писателя Знаменского, 28.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что недавно новый детский сад открылся на улице Валерия Гассия, 6.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новый детский сад в Динском районе построят до конца года

Дошкольное учреждение возводят в рамках нацпроекта (читайте далее)