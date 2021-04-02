В Сочи суд рассмотрит уголовное дело в отношении 38-летнего иностранца, который надругался над 12-летней школьницей

Фото СК РФ

38-летний гражданин Узбекистана жил в одном из домов в горном поселке Красная Поляна и работал таксистом.

В январе 2021 года он пригласил к себе в гости 12-летнюю девочку и изнасиловал ее.

Об этом девочка рассказала матери, которая сообщила заявила в полицию.

- Следственным отделом по Адлерскому району города Сочи СКР по краю завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего гражданина Республики Узбекистан, обвиняемого в изнасиловании и совершении насильственных действий сексуального характера в отношении малолетней девочки (п.«б» ч.4 ст.131, п.«б» ч.4 ст.132 УК РФ),- сообщает СУ СК по краю.

Сейчас уголовное дело, несмотря на смерть обвиняемого, по ходатайству его родственников с направлено в суд для рассмотрения по существу.

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