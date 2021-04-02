В Сочи новый блок начальной школы на 400 мест сдадут в эксплуатацию в сентябре 2023 года

Фото мэрии Сочи

Строительство блока начальной школы в селе Горное Лоо Лазаревского района на 400 мест намечено начать ближайшей осенью.

По проекту здание состоит из четырех этажей, три из которых займут классы для занятий.

На территории предусмотрены столовая, библиотека и спортзал.

Проектом завершить стройку планируется через полтора года.. Ввод этого учебного блока в эксплуатацию позволит перевести всех школьников микрорайона на учебу в одну смену. Ученики войдут в новое здание 1 сентября 2023 года.

– Когда начнется строительство, важно не прерывать учебный процесс и обеспечить безопасность школьников и педагогов. После того как строительные работы на блоке начальной школы будут завершены, нужно запланировать асфальтирование всей территории образовательного учреждения. Весь объект должен быть полностью подготовлен к 1 сентября 2023 года, – отметил мэр Сочи Алексей Копайгородский профильному департаменту строительства.

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В Сочи строительство школы на 800 мест в микрорайоне Мамайка завершено на 50%

Строительство школы в сочинском микрорайоне Мамайка началось в марте 2020 года. На площадке со сложным рельефом строятся шесть блоков. Сейчас ведутся монолитные работы, создается дренажная система и гидроизоляция.

Работы на объекте завершены на 50%, строительство идет по графику. Рядом со школой появится и новая подъездная дорога длиной 350 метров.(читать далее)