Власти Сочи намерены избавить курорт от избыточных объектов торговли в 2021 году

Фот мэрии Сочи

Согласно новой концепции разработан каталог внешнего вида малых торговых объектов, который запланировано внедрить на курорте в 2021 году.

По мнению авторов концепции, белый, синий и дополнения в тоне светлого дерева лучше всего подходят для торговых объектов.

Весьма лаконичный дизайн предложен для лотков, киосков и модульных торговых павильонов. Также все эти объекты должны быть вписаны в городской антураж.

– Схему дислокации, которая не менялась с 2016 года, необходимо кардинально пересмотреть, освободить город от избыточных объектов торговли. В сельских районах важно сохранить торговые точки, обеспечить полный ассортимент бытовых товаров первой необходимости и продуктов, –отметил мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Вскоре схема дислокации уличной торговли радикально изменится. Собственникам нужно будет привести свои объекты в соответствие с новой концепцией.

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